Le Colloque "50 ans après Vatican II, l'Afrique et l'héritage d'Alioune Diop : le dialogue des religions et les défis du temps présent", tenu en 2016, à Dakar, a conduit à fonder l'Académie africaine des Sciences religieuses, sociales et politiques, qui a vu le jour le 13 novembre 2021. Ce livre publie les Actes de l'Assemblée générale constitutive de cette Académie. Il aborde, au-delà des textes statutaires, la question de l'identité et des différences. Il rappelle que notre valeur réside dans notre capacité à nous ouvrir aux autres et à reconstruire un monde fondé sur l'espoir et la compréhension mutuelle, conditions incontournables de la paix. Il proclame que seuls, nous ne sommes rien, ne valons rien et ne devenons rien, mais qu'il suffit que nous nous ouvrions véritablement à l'Autre, que nous nous rencontrions, pour que tout refasse sens et que tout recommence.