L'écrin du mal

Cela faisait longtemps que les habitants de Killybegs ne s'interrogeaient plus sur le bel et charismatique docteur Darcy. Après avoir épousé Rébecca - une fille originaire du comté du Donegal -, il avait ouvert son cabinet médical en ville et jouissait d'une patientèle assidue. Leur maison se situait sur les hauteurs du comté avec vue imprenable sur l'océan. Leur vie leur souriait. Cependant, à l'image du jeu des sept erreurs, le tableau si joliment dépeint n'était pas parfait. Hugo Darcy n'abordait jamais son passé. Etait-ce l'ombre de ce dernier qui allait marquer la fin de son histoire et de celle de son épouse ? L'assassinat du couple plongera l'île d'émeraude dans l'angoisse. Des semaines plus tard, la France sera frappée à son tour par des meurtres abominables...