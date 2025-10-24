Inscription
#Roman francophone

La chambre forêt

Annie Courtiaud, Camille Sova

Étrange et superbe texte tragique (la misère humaine est omniprésente) mais qui ne suscite pas de panique pour autant, car si humour noir, un peu grinçant il y a, le tout en reste très poétique. Il y a une forme de beauté dans ce récit à la première personne, au présent, ce qui crée une atmosphère, une ambiance propice au conte (c’en est un).
L’entremêlement de réflexions philosophiques et écologiques dans des références mythologiques, dans un futur proche/immédiat, fait que la temporalité est déroutante et rassurante tout à la fois ; mais les nombreuses adresses au lecteur nous ancrent dans le temps du récit, a minima ! Et les jeux sur les sens des mots viennent accentuer les questionnements de la conteuse.
Un ballotement à la frontière de la fable et du conte : ce jeu permanent nous amenant par les codes du récit dans un endroit flou, ni totalement fable ni totalement conte, et pourtant les deux à la fois.
Les superbes et étranges dessins d’Annie COURTIAUD viennent habiller ce conte avec élégance. Il y a une vrai osmose entre le texte et l’œuvre graphique.

