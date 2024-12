Considéré comme l'un des plus grands romans sur la Première Guerre mondiale, L'adieu aux armes nous propulse sur les champs de bataille du front italien. C'est là, au coeur d'une violence omniprésente, qu'une imprévisible histoire d'amour voit le jour. Frederic Henry, jeune ambulancier américain engagé dans l'armée italienne, y rencontre la splendide Catherine Barkley, infirmière anglaise. Malgré des conditions de vie éprouvantes et l'infernal dilemme auquel ils font face - loyauté ou désertion -, l'espoir d'un monde meilleur se met à grandir en eux. Fortement inspiré par son propre rôle dans la guerre, Hemingwaysigne ici un roman qui a marqué desgénérations de lecteurs, et qui continue de nous éclairer sur ces années sombres de notre histoire commune. Publié en 1931 dans la collection "Du monde entier", ce classique de la littérature américaine du XXe siècle, écrit par Hemingway au début de sa carrière, fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle traduction de Philippe Jaworski, traducteur littéraire émérite et spécialiste de son oeuvre. Plus fidèle au style et au souffle de Hemingway, cette nouvelle édition agrémentée d'une préface inédite de l'auteur est une célébration de ce monument littéraire.