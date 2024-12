Sur le chemin des cathédrales

Je m'oppose à un agresseur armé d'un couteau après qu'il a blessé gravement six personnes dont quatre enfants en bas âge. Sans que je demande rien, ma vie bascule. Alors que je ne suis qu'un marcheur anonyme en quête d'absolu, je deviens du jour au lendemain un personnage public. Suivi sur les réseaux sociaux ; recherché par les médias ; interpellé par le grand public ; interrogé par ma génération. Qui êtes-vous ? Pourquoi faites-vous ce tour de France des cathédrales ? Que ressentez-vous depuis que vous êtes devenu le "héros au sac à dos"? J'ai écrit ce livre pour répondre à ces questions. Pour raconter mon périple au chevet des 180cathédrales qui maillent notre territoire. Pour partager mes élans et mes exercices d'admiration face à ces géantes de l'architecture. Pour lancer un appela les redécouvrir et les faire rayonner.