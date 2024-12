La nef céleste

Fraîchement arrivés à Yarkhan, Jon et ses compagnons entreprennent une enquête sur un vol audacieux commis dans la plus riche bibliothèque magique de la Ville Sainte. Pendant ce temps, le champ carnivore, grâce à ses nouveaux pouvoirs, continue son inexorable avancée et devient l'une des grandes puissances du continent. Quant au sinistre Maek, il se rapproche de la Cité afin de faire entendre raison au détective au sujet des dieux. Déchiré par les entités qui se battent pour la domination du monde, Jon se retrouve catapulté dans des sphères dont il ne soupçonnait pas l'existence et découvre peu à peu la douloureuse vérité. Il va alors devoir nouer des alliances contre nature avec des forces qui le dépassent s'il veut peser dans la partie qui se joue sur le vaste échiquier divin.