Pour avoir un ventre plat, il ne suffit pas de faire de la gymnastique, de se priver de nourriture ou d'acheter l'appareil vanté par la publicité. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine de cette poche adipeuse, il y a des organes intoxiqués par des mauvaises digestions successives. Résultat : un encrassement du corps. Or, la graisse aime se loger là où l'organisme fonctionne mal. La digestion influe grandement sur l'apparence, la santé et le moral : il est donc indispensable de choisir une alimentation adaptée aux capacités digestives du corps pour éviter de nombreux problèmes : fatigue chronique, diabète, douleurs dorsales, intolérances alimentaires et même dépression... Afin d'y parvenir, cet ouvrage offre une meilleure compréhension des organes digestifs et du rôle prééminent qu'ils jouent pour la santé. Il propose une méthode claire et précise, qui associe plusieurs disciplines (homéopathie, massage de points énergétiques, réflexologie, yoga, rééducation des muscles abdominaux, etc.) afin de vous guider vers le but recherché : effacer le ventre définitivement.