La kabbale initiatique

Pour la tradition kabbalistique, l'Arbre de Vie est l'arbre des dix séphirot qui, comme l'échelle de Jacob, relie le plan divin et le plan humain. L'Eclair fulgurant désigne, dans cette même tradition, un trajet particulier qui permet à l'initié de remonter spirituellement l'arbre et ainsi d'accéder au plan divin. Un chemin de Vie... Un cheminement initiatique... Un chemin spirituel intense... Ce parcours de l'Eclair fulgurant passe successivement par les étapes suivantes, décrites par Marc Halévy : Malkout (Royaume), Yésod (Fondement), 'Hod (Splendeur), Netza'h (Victoire), Tiphérèt (Beauté), Guébourah (Fécondité), 'Héssèd (Bonté), Binah (Intelligence), `Hokhmah (Sagesse), enfin Kétèr (Couronne). Sans oublier, bien sûr, ni la première étape d'arrachement au monde des apparences pour entrer dans le Royaume, ni la dernière qui surpasse la Couronne et fait entrer dans l'Ineffable par la Lumière, d'abord, l'Infini, ensuite, et le Néant ou Vacuité, enfin.