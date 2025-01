Le port des lunettes semble être la seule option aux problèmes de vue. Or, le système musculaire de l'oeil peut être tonifié par la gymnastique oculaire, dont la pratique régulière permet un meilleur confort visuel, une diminution de la fatigue oculaire et des maux qui y sont liés. Lionel Clergeaud offre ici une synthèse confirmée par sa propre expérience. A travers un index des différentes affections (conjonctivite, cataracte, névrite optique...) et troubles (astigmatisme, presbytie, myopie...), il prodigue ses conseils de traitements naturels. Après un test qui permet de faire le point sur la santé de nos yeux, l'auteur propose une vingtaine d'exercices pratiques, illustrés et faciles à reproduire. Eclairés par l'apport des médecines douces, ces exercices permettront à chacun de prendre une part active dans la préservation et l'amélioration de sa vue. Les cas particuliers des enfants et des personnes âgées sont également abordés dans cet ouvrage très complet.