Les cures naturopathiques

Cet ouvrage propose 40 cures alimentaires sélectionnées par Daniel Kieffer, naturopathe, pour préserver et détoxifier notre organisme des impacts délétères des additifs alimentaires, des sucres industriels, des nitrates et autres poisons alimentaires sur la santé. Raisin, graines germées, plantes sauvages, charbon végétal, algues, produits de la ruche, huiles, autant d'alternatives pour éliminer toxiques et toxines, et combler vos carences en vitamines, oligoéléments ou acides aminés. Vous pouvez pratiquer ces cures naturelles sous forme de monodiètes ou de cures partielles ou supplétives. Cet ouvrage très pratique vous explique comment procéder, quand et à quel rythme.