Pères tyrans, mères agitées, frères et soeurs tortionnaires, faux amis, managers harceleurs, clients importuns, patrons voyous et autres vampires relationnels, autant de personnes toxiques qui peuvent vous empoisonner l'existence. Si vous vous sentez en prison dans une relation, vidé de votre énergie, entravé dans votre expressivité, dévalorisé, il est urgent de réagir. Véritable guide de survie en milieu hostile, ce livre est un self-help book. Il vous transmet un grand nombre d'outils relationnels efficaces qui vous aideront à vous préserver de toute personne toxique. Vous pourrez également, cercle après cercle, évaluer le "confort relationnel" des relations que vous vivez actuellement. Ces outils, reposant sur les dix-neuf clés de la méthode Haute Qualité Relationnelle de Christophe Medici, sont simples à utiliser et seront précieux pour vous éviter le pire. En effet, les personnes toxiques peuvent occasionner d'immenses dégâts : stress, maladies, accidents et même suicides.