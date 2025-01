L'enfance est le territoire de nos premiers apprentissages et de nos premières expériences, heureuses ou malheureuses. Les toutes premières blessures, avant l'âge de 7 ans, sont rarement exprimées car niées, bannies ou peu entendues par l'entourage. La soif de vivre et d'évoluer place ces difficultés dans un large champ inconscient jusqu'à ce que les épreuves et les aléas de la vie les fassent ressurgir à l'âge adulte. Avec Les Blessures de l'enfance, les soigner pour construire son chemin de vie, Lucien Essique vous propose un chemin en sept étapes pour mieux cerner les phases de votre développement personnel : de la prise de conscience à la reconnaissance de vos zones d'ombre, en passant par les soins apportés aux blessures de l'enfant que vous étiez. Cet ouvrage offre des outils pratiques, des clés, des balises adaptables en fonction du vécu de chacun. Prendre soin de nos blessures est une aventure à conduire avec humilité et bienveillance, car elle est à la source d'une grande liberté intérieure et d'un regain d'énergie vitale !