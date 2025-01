La connexion à son âme

L'énergie est à l'origine de toute chose, elle insuffle la vie et anime la matière. Ce souffle divin est assimilable à l'âme qui habite en chacun de nous et nous relie tous. Pour François Bonnal, les maux contemporains trouvent leur origine dans la perte de ce lien fondamental. L'expérience de l'auteur en ostéopathie et sa collabo- ration avec des thérapeutes de renommée mondiale lui ont permis de percevoir l'importance de cette connexion dans la résolution des souffrances physiques ou mentales. Sous la forme d'une ode à la vie, l'auteur nous guide sur le chemin d'une rencontre avec soi. Il s'agit avant toute chose de reconnaître les différentes douleurs incarnées pour s'en libérer. Le cheminement se poursuit par le relâchement des freins à cette rencontre (conditionnements, croyances limitantes, ego...). Il convient aussi d'apprendre à traduire les "poussées de l'âme", c'est-à-dire à identifier les signes annonciateurs de cette union retrouvée puis de s'y maintenir.