Les vitamines, minéraux et oligoéléments

Les vitamines, les oligoéléments et les minéraux sont trois grandes familles nutritionnelles permettant de satisfaire les besoins de l'organisme humain en éléments essentiels à son fonctionnement. Cet ouvrage, conçu de façon pédagogique, vous fait ainsi découvrir : leurs propriétés, leurs indications thérapeutiques, les besoins quotidiens, les risques de carences et de surdosage s'ils existent, la teneur des aliments qui en contiennent, la supplémentation en chacun d'entre eux. Jean-Luc Darrigol évoque ensuite les affections majeures dans lesquelles les vitamines, les oligoéléments et les minéraux jouent un rôle précieux en contribuant à les combattre de façon naturelle. Ce livre, qui regorge d'informations utiles au quotidien, occupera une place de choix dans votre bibliothèque tant vous aurez l'occasion de le consulter.