Le cours de tarot de Colette Silvestre

Quelles sont les origines du tarot ? Quand a-t-on commencé à lire les cartes ? A quoi sert le tarot ? Quand et comment l'utiliser ? Comment l'aborder et, surtout, comment le pratiquer ? Faut-il un don ? Existe-t-il des méthodes pour mieux saisir le message des tarots ? Cet ouvrage a été conçu non seulement pour répondre toutes les questions que l'on se pose autour du tarot, mais aussi pour permettre de l'étudier en toute simplicité, avec facilité et efficacité, pour le plaisir ou pour en faire une pratique plus professionnelle. Ce cours de tarot est à la portée de tous. Rédigé en termes clairs et précis, il permet de comprendre rapidement la technique conduisant à des interprétations prévisionnelles dans les domaines de la vie quotidienne tels que l'argent, le travail, l'amour, la santé, la sexualité, la spiritualité...