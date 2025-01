Il existe une interrelation constante entre l'âme, la psyché et le corps : si vos émotions vous troublent, votre être est touché et, si vous n'en prenez pas la mesure, il est possible que votre corps en souffre. Défendant une vision holistique de la santé, Lucien Essique considère qu'en matière médicale, l'individu doit être apprécié en intégrant les différents facteurs de son existence. Ainsi, il n'y a pas une science pour soigner, mais plutôt de multiples approches qui se complètent pour assurer un meilleur niveau de santé. Les Maux de l'âme, les maux du corps donne la parole à votre intériorité et à tout ce qu'elle recèle (mémoires archaïques, liens transgénérationnels, constellations familiales...). Vous y trouverez des propositions ouvertes pour décrypter le sens profond de vos maux. Cette veille constitue le premier pas d'un processus d'harmonisation entre votre corps et votre âme, une démarche volontaire sous le signe de l'acceptation, de la bienveillance et de l'amour.