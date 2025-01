Nous sommes tous magnétiques, à des niveaux différents. Utiliser son magnétisme et le développer est une volonté propre à chacun. Si vous êtes désireux d'explorer cette voie, Jacques Mandorla met à votre disposition des conseils et des exercices afin de savoir magnétiser. Dans cet ouvrage, appréhendez les phénomènes liés au magnétisme (influence du cosmos, énergie des mains, aura, hypnose), apprenez à utiliser votre magnétisme en vous livrant à une série de tests facilement réalisables, en suivant les conseils de préparation et en étudiant dans le détail les cinq grandes techniques existantes, découvrez comment le magnétisme peut soigner (en direct ou à distance, les types de maladies traitables...). Retrouvez également des témoignages de cas de guérisons étonnantes.