L'éveil spirituel est une expérience personnelle, un changement de perception, un chemin que l'on parcourt tout au long de notre vie terrestre. C'est une quête de Soi vers la connexion à la Source. Cet ouvrage a pour objectif de vous aider à guérir vos peurs en ouvrant votre coeur à la sérénité. A travers 19 leçons et divers exercices traitant entre autres de l'instant présent, du principe d'abondance, du pardon, du travail de guérison, du bonheur, de l'amour et de la mission de vie, vous deviendrez une meilleure version de vous-même. Vous vous connecterez avec tout ce que vous rencontrerez dans ce monde, tisserez des liens indéfectibles basés sur la bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel, la paix et le vivre ensemble. Vous allez découvrir que vous n'avez pas besoin de chercher l'éveil car il se trouve déjà en vous. Il s'agit de révéler et de réveiller les vérités profondes qui sommeillent actuellement. Alors, en ouvrant ce livre, commencez votre propre quête. Car l'éveil spirituel n'est pas une chose dont on se contente de parler, il faut le vivre...