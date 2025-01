Aussi bien objets de vénération que d'outrage, depuis plus de mille ans les Vierges noires séduisent, fascinent et envoûtent. Les peuples ont toujours vénéré les déesses-mères, sauf les chrétiens durant le premier millénaire, jusqu'à ce que saint Bernard de Clairvaux, au xiie siècle, réhabilite la mère du Christ, oubliée des Evangiles. Cependant, une question demeure : qui a imposé ce modèle en majesté marial avec un visage et des mains noirs à une civilisation blanche ? Il existe plusieurs niveaux de lecture et d'interprétation de la symbolique des Vierges noires qui montrent qu'elle est strictement codifiée. Cet ouvrage vous révèle ce que l'Eglise a caché, même au clergé de base, pourquoi la catéchèse ignore les Vierges noires, et les raisons impérieuses pour lesquelles elles ont été détournées de leur fonction originelle.