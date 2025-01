Le Reiki est une pratique de guérison japonaise très ancienne. Elle est basée sur une éthique et des principes fondamentaux vitaux simples ainsi qu'une gestuelle faisant appel à des techniques de relaxation par application des mains sur certains points du corps. En japonais, Reiki signifie "force de vie". C'est cette énergie cosmique, source d'harmonie et de vitalité, que le Reiki sollicite pour notre plus grand bénéfice, avec des résultats rapides et tout à fait spectaculaires. Cet ouvrage s'attache à rendre accessibles les champs d'application du Reiki, associant théorie et pratique de manière homogène et fluide. Vous découvrirez ce qu'est le premier degré de cet art et à quoi correspondent les autres niveaux d'initiation au Reiki traditionnel, comprendrez de quelle façon celui-ci peut agir sur les enfants, les personnes âgées, les animaux et même les plantes, et accéderez à une compréhension profonde des symboles et des mantras pour en faire rejaillir les innombrables effets positifs sur vos proches et sur vous-même.