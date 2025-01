L'Homéopathie pratique est le guide parfait pour trouver rapidement le renseignement recherché sur un remède déterminé, ou sur ce qu'il convient de faire dans tel ou tel cas. Pratique et facile d'utilisation grâce à sa présentation sous forme de lexique, cet ouvrage détaille la ou les indications thérapeutiques majeures de chaque remède, choisi parmi les plus usuels, pour faciliter la tâche du praticien ou du malade qui désire une réponse rapide, claire et précise. Cet ouvrage de référence du docteur Binet, et mis à jour par le docteur Antoine Bechaalany, vous donnera également les conseils de pharmaciens homéopathes pour utiliser l'homéopathie de manière optimale.