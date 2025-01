Traduit du japonais par Léonore Shiina Tokyo. 2018. Dans un Japon gangréné par l'homophobie, le narrateur, métis Africain sans histoire et sans nom, épuise sa solitude dans les couloirs d'une backroom. Un moyen comme un autre de croiser Ibuki, blackmix et homosexuel comme lui, avec lequel il a noué une relation opaque, faite de silences et de rencontres à la dérobée. Mais, quand on retrouve le corps de son amant dans l'une des cabines du sex-club, les questions se bousculent. Qui a laissé Ibuki à demi-mort, lardé d'entailles et souillé d'excréments ? Pourquoi ? Surtout : comment retrouver la trace du coupable dans un demi-monde obsédé par l'anonymat ? Désir, peur, exclusion, violence - L'Homme Camouflage est un roman d'un noir vibrant et un état des lieux sans concessions du racisme et de l'homophobie nippones, vus par les yeux de leurs premières victimes. D'origine afro-asiatique, Jose Ando est né en 1994 à Tokyo, où il a grandi. Son premier roman, Juste Jackson, a été lauréat du prix Bungei et finaliste du prix Akutagawa en 2022. L'Homme Camouflage est son deuxième roman.