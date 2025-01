Tout est chaos

" Le métier de publicitaire a beaucoup à voir avec mes activités extraprofessionnelles. Dans les deux cas, je mets en scène, j'invente un contexte, un cadre, pour décomplexer une pulsion, consumériste dans un cas et sexuelle dans l'autre. " A 24 ans, Paloma Madar est conceptrice-rédactrice pour le département luxe d'A. T. K. , prestigieuse agence publicitaire. Elle apprend les ficelles du métier sous la houlette de son responsable, le charismatique et singulier Benjamin Esposito. Le soir, entre rencontres sans lendemain et amants épisodiques, elle consomme les hommes à l'envi. Mais l'ambiance s'envenime au sein de l'agence quand son mentor adulé est accusé de harcèlement sexuel. Paloma se trouve alors aux prises avec un dilemme qui provoque chez elle une remise en question existentielle.