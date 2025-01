La renommée de Kadhim Jihad Hassan en tant que traducteur et essayiste a longtemps occulté son oeuvre de poète. La présente anthologie entend y remédier. Elle se compose de trois sections, chacune consacrée à un épisode de la vie du poète et dotée de sa propre tonalité : "Réinvention de la campagne" (souvenirs heureux ou malheureux du pays natal), "Eclats d'Irak" (errances en Europe à la recherche d'une terre d'accueil, et de soi) et "Migrations" (l'exil durement subi puis assumé). Les deux premières sections sont traduites par le regretté André Miquel, qui a aussi préfacé le recueil, et la troisième par l'auteur lui-même, qui y a ajouté des fragments écrits directement en français.