Margo a des problèmes d'argent

Fille d'une vendeuse et d'un catcheur professionnel à la retraite, Margo a toujours su qu'elle devrait se débrouiller seule. En revanche, elle n'avait pas prévu d'avoir une liaison avec son professeur de lettres, encore moins de tomber enceinte. Contre l'avis de ses proches, Margo décide de garder l'enfant. A vingt ans, la voilà donc seule avec un nouveau-né, sans emploi et à deux doigts d'être expulsée de chez elle. Elle a besoin d'argent, et vite. Quand elle découvre par hasard l'existence d'OnlyFans, sorte de réseau social pornographique tendance, un projet prend forme dans sa tête et elle décide de se lancer. Serait-ce la fin de ses problèmes d'argent ou y a-t-il un prix trop élevé à payer pour être célèbre sur les réseaux sociaux ? Ce roman détonnant est le récit plein d'humour d'une héroïne attachante et déterminée qui se bat dans un monde pas toujours si rose.