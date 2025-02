"Le Désert en partage" livre l'anti-portrait d'un capitaine d'industrie exilé en France, fondateur d'une firme de réputation mondiale, admiré mais circonspect, soucieux d'un sens profond à donner à sa réussite comme à ses échecs. Au loin, Nour, la dernière femme aimée, est piégée par les combats de la guerre en Syrie. Tous deux sont au souvenir, encore si présent, des élans et des atermoiements amoureux dont leur histoire est faite - épisodes de départs et de retrouvailles, fidélité mutuelle des solitudes partagées : un beau roman méditatif sur la conquête de l'inutile, et la richesse du coeur.