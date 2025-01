Mère est-elle morte

Trente ans après une rupture familiale douloureuse - le prix à payer pour avoir choisi sa vie -, Johanna retourne pour la première fois dans sa ville natale. Un soir, après un verre de trop, elle téléphone à sa mère. Regrettant aussitôt cette main tendue - un aveu de faiblesse -, elle est d'autant plus tourmentée que sa mère rejette l'appel. Ce geste l'obsède, car comment une mère peut-elle simplement tirer un trait sur son propre enfant ? Après nombre d'appels infructueux, elle se résout à l'attendre en bas de son immeuble, la peur au ventre. Telle une proie irrémédiablement attirée par son bourreau, elle épie sa mère jour après jour, s'efforçant de réunir suffisamment de courage pour l'affronter enfin. L'indomptable Vigdis Hjorth livre un roman poignant qui explore avec une intransigeance saisissante les entraves et les limites de l'amour maternel. Sans compromis, l'auteure s'immerge dans la douleur paralysante de cette rupture contre nature entre une mère et la chair de sa chair.