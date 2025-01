Trente-cinq mille nairas, quatre béliers et deux sacs de riz : c'est le prix de la fiancée contre lequel Adunni, quatorze ans, est vendue par son père à un vieil homme dont elle devient la troisième épouse. Brisant la promesse qu'il avait faite à sa femme sur son lit de mort, le père d'Adunni arrache du même coup à sa fille son rêve d'enfance : poursuivre son éducation, devenir maîtresse d'école, donner à entendre sa voix d'adolescente nigériane. Livrée aux assauts d'un mari qui attend d'elle un fils et à la violence de la première épouse, Adunni trouve son seul réconfort dans la présence aimante de Khadija, la deuxième épouse. Jusqu'à ce que la tragédie frappe de nouveau... Mais Adunni ne sera pas réduite au silence. Dans un murmure, une chanson, une langue malhabile, elle parlera - et sa voix sera puissante. Paru en 2020 et enfin traduit en français, La Fille qui ne voulait pas se taire est devenu un phénomène littéraire, conquérant un demi-million de lecteurs dans plus de vingt pays grâce à un bouche-à-oreille époustouflant. Recommandé par Malala Yousafzai, cet ouvrage important est désormais lu dans les écoles à travers le monde. Sélectionné pour le Prix Fragonard de Littérature étrangère 2025. "Un premier roman inoubliable... à mettre entre toutes les mains des jeunes générations comme de leurs ainées". Ariane Bois, Psychologies Traduit de l'anglais (Nigeria) par Laura Derajinski A propos de l'autrice Abi Daré a grandi à Lagos, au Nigeria, avant de s'installer au Royaume-Uni pour y poursuivre des études de droit et d'écriture créative. La Fille qui ne voulait pas se taire est son premier roman.