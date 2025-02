"A ceux qui ne changent jamais d'avis, il incombe particulièrement de bien juger du premier coup". Dans l'Angleterre du XIXe siècle, le mariage est autant une aspiration qu'une nécessité pour les femmes, et les cinq soeurs Bennet n'y font pas exception. Mais Elizabeth, vive et indépendante, refuse de sacrifier sa quête d'idéal sur l'autel des conventions. Lorsqu'elle rencontre l'énigmatique Mr Darcy, elle ne se doute pas que le jeu d'attraction et de répulsion qui s'installe les amènera tous deux à déjouer les préjugés, de classe comme de genre. Histoire d'amour légendaire, Orgueil et préjugés explore les complexités des relations humaines, la liberté individuelle et les travers d'une société, avec une finesse et un humour qui ont rendu ce classique aussi intemporel qu'universel.