Les lotus d'or

Aux premières lueurs de l'aube, Petite Fleur apprend consciencieusement à bander ses pieds d'enfant, ses lotus d'or. Elle supporte la douleur car elle sait qu'ils sont symbole de vertu et son seul espoir de faire un jour un mariage respectable. Mais à la mort de son père, sa mère la vend à la riche famille Fong. Réduite au rang de dame de compagnie, Petite Fleur doit désormais se frayer un chemin dans un monde dont elle ignore tout et voit ses rêves de mariage disparaître quand Linjing, la petite fille gâtée pour qui elle travaille, l'oblige à débander ses pieds. Malgré le chagrin et la rancoeur, Petite Fleur sait que son destin est lié à celui de Linjing. Et, le jour où un scandale frappe la famille Fong, les vies des deux jeunes filles sombrent dans le chaos... Une fresque historique époustouflante dans la lignée de Mémoires d'une geisha qui explore les vies de deux jeunes filles dans les dernières décennies de la Chine impériale.