Notes, présentation et dossier par Kim-Lan Delahaye Sido (1930) expose les souvenirs d'une enfance heureuse, celle de Colette entourée de sa mère Sido, prophétesse de la nature, de son père " le Capitaine ", et de ses frères surnommés les sauvages. Le recueil Les Vrilles de la vigne (1908) réunit 18 textes indépendants qui célèbrent, entre autres, la passion, la liberté, la campagne et les bêtes. Avec une prose poétique aussi précise que lyrique, Colette crée une continuité entre les mondes humain, animal et végétal. Elle loue l'amour, la famille et la beauté d'une nature harmonieuse, dont elle semble décoder le langage.