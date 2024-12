Les Héritières de Deverill

TROIS FEMMES AU DESTIN INOUBLIABLE UN PAYS AU BORD DE LA RUINE UN CHATEAU AU COUR DE TOUTES LES PASSIONS Irlande, 1925. Sur les vertes collines de West Cork, le château de Deverill a été brûlé par les rebelles. Mais la jeune et nouvellement riche Celia Deverill est déterminée à rendre sa splendeur d'antan à la demeure de ses ancêtres, et ainsi à restaurer le berceau de tous ses souvenirs d'enfance en compagnie de sa cousine Kitty et de leur amie Bridie Doyle. De leur côté, Kitty, mariée à un autre, se languit toujours de Jack O'Leary, l'amour qu'elle ne pourra jamais avoir, et Bridie, devenue la coqueluche des cercles mondains new-yorkais, reste hantée par son passé et songe à se venger de ceux qui l'ont autrefois lésée. Alors que chacune de ces trois filles d'Irlande doit affronter ses propres démons et des forces qui les dépassent, le monde lui-même s'apprête à s'écrouler... LE DEUXIEME TOME DE L'EBLOUISSANTE SAGA IRLANDAISE QUI COMBLERA LES LECTEURS DE LUCINDA RILEY ET KATE MORTON "Personne n'égale le talent de Santa Montefiore pour le romanesque". JOJO MOYES Née en Angleterre en 1970, SANTA MONTEFIORE a grandi dans le Hampshire. Elle a écrit plus de vingt-cinq romans, été traduite dans plus de vingt langues et a vendu plus de six millions d'exemplaires dans le monde. Elle vit à Londres avec son mari, l'historien Simon Sebag Montefiore, et leurs deux enfants.