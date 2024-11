Monsieur et Madame R suivi de La Revanche de la carotte (moche)

Un couple menant une vie simple à la campagne doit faire face à une fâcheuse nouvelle : une autoroute va se construire dans le village, en bas de chez eux, et ils sont invités à partir en échange d'un nouvel habitat et quelques sous.

La courte histoire d'une femme qui tente de se battre contre un grand projet nuisible et imposé. Un drame contemporain raconté de manière naïve et décalée !