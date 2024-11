Degats irreversibles

Isidore, 17 ans, est l’adolescent le plus populaire du moment.

Étonnant ? Pas vraiment. Il faut dire que son statut de prince de Céthémance lui donne un sacré coup de pouce. Pour pimenter son existence, il décide d’ouvrir un compte anonyme avec ses amis sur Instagram pour y poster des photos « compromettantes » des habitants du royaume. L’excitation va alors monter au même rythme que le nombre de followers.

Mais jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

Les réseaux sociaux doivent être utilisés de façon consciente et intelligente. Ce roman a pour but de prévenir certaines dérives et d’ouvrir au dialogue.

Conseillé à partir de 14 ans.