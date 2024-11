Taratata 30

Avec 30 ans d’existence et presque 600 shows, « Taratata » a rassemblé tous les plus grands talents de la musique française et internationale : Jean-Jacques Goldman, Jean-Louis Aubert, Pascal Obispo, Johnny Hallyday, Olivia Ruiz, Mika, Juliette Armanet, Eddy de Pretto, Tryo, mais aussi Ed Sheeran, Lady Gaga… Dans ce beau livre collector, Nagui partage les coulisses du concert, les meilleurs moments et anecdotes inédites de l’émission, et les plus belles dédicaces de son livre d’or. Vous y retrouverez aussi tous les artistes qui ont façonné la musique actuelle et qui ont célébré les 30 ans de « Taratata », cette émission live cultissime toujours en tête des audiences et à jamais dans le cœur du public français.

Figure incontournable du paysage audiovisuel français, Nagui, l’un des animateurs les plus populaires, qui anime depuis près de 40 ans des émissions grand public et de qualité telles que « Tout le monde veut prendre sa place », « Que le meilleur gagne ! », « N’oubliez pas les paroles » sur France Télévisions, mais aussi « La Bande originale » depuis 2014 sur France Inter. Depuis 30 ans, il est également le présentateur de l’émission musicale culte « Taratata ».

Journaliste et photographe, Gaëlle Ghesquière a photographié les plus grandes stars du rock à l’international, des Red Hot Chili Peppers à Madonna en passant par les Rolling Stones et David Bowie. Elle a réalisé plusieurs pochettes d’album, le DVD d’une tournée de Phil Collins et a signé des livres illustrés sur NTM, Ben Harper ou encore Benjamin Biolay. Pendant 30 ans, elle a été la photographe officielle de l’émission « Taratata » et a immortalisé les plus grands artistes.