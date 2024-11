Farewell Yellow Brick Road

Chanteur, pianiste et compositeur britannique, Elton John est une légende vivante de la musique et une icône LGBT des temps modernes. En cinquante ans de carrière, l’artiste a vendu plus de 300 millions de disques (Your Song, I’m Still Standing, Don’t go breaking my heart…) et a donné plus de 4 000 concerts dans 80 pays. Il a obtenu de nombreuses récompenses prestigieuses, réalisé la bande originale du Roi Lion puis rendu hommage à l’inoubliable Lady Diana, avec sa chanson Candle in The Wind. Anobli en 1998 par la reine Élisabeth II, Sir Elton John est aussi promu dans l’Ordre des compagnons de l’honneur par le prince Charles en 2019. Ce beau livre haut en couleurs, à l’image du chanteur, est son ultime création.

« Quel beau voyage que la création de ce livre pour évoquer les personnes et les lieux qui ont façonné un incroyable chapitre de ma vie ! En plus des histoires et des souvenirs de cette tournée et de l'ensemble de ma carrière, j'ai inclus des photographies et des souvenirs inédits qui, je l'espère, vous donneront une vision unique de ma vie sur les routes. » ̶ Elton John