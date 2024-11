Amoureux avec enfant. Belle-mère avant d'être maman. Garde alternée et manque de temps. Belle-fille avec qui ça se tend. Dispute et grands bouleversements. Rien de tout cela prévu au programme, évidemment. Impression de faire de la figuration, souvent. Pas envie de rester au second plan. Ce n'est pas de la poésie, c'est la vraie vie. On m'avait dit que les princes charmants n'avaient pas d'enfant, Et je ne peux plus changer le casting à présent. Mais peut-être que je peux choisir mon rôle ? Et inventer mon film ?