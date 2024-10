Escape box Intrigues au Louvre

Un Escape Game sur le Louvre... pour toute la famille ! Mène l'enquête avec tes amis dans le plus grand musée du monde ! Prolonge l'aventure avec 3 scénarios différents, qui correspondent à 3 niveaux de difficulté. Découvre les fascinantes oeuvres du Louvre, et résous les trois mystères qui planent dans les galeries et les différents départements. En partenariat avec le musée du Louvre. Inclus : 40 cartes de jeu, un livre avec les règles du jeu, 3 scenarios et des informations sur les oeuvres, un plan du Louvre et une bande-son de 45 minutes pour s'immerger dans l'ambiance ! Idéal pour un anniversaire ou une réunion de famille ! De 2 à 5 enquêteurs. A partir de 7 ans.

Vous êtes libraire ? Pour vous procurer ce titre contactez Expodif, spécialiste de livres neufs à prix réduit.