Noël - 3 x 12 pièces

#LivrespourNoel – Dans ce coffret, les jeunes enfants vont découvrir 3 puzzles sonores de 12 pièces. Ils s'animent grâce à une tablette tactile. Chaque pièce fait entendre plusieurs sons. En tout, 70 mots pour apprendre du vocabulaire, des mélodies, 75 questions et devinettes et 6 jeux ! Quand la réponse est bonne, un jingle retentit. Quand elle est fausse, un autre son invite à recommencer. Un jeu incroyable pour des heures d'amusement. La qualité sonore est très bonne et les piles sont fournies, pour un super cadeau et des heures d'amusement !

