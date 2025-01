Ce jour-là, Penda aurait préféré ne pas décrocher le téléphone : Jimmy vient d'être hospitalisé après une garde à vue. Qui saura soigner son ami ? Mami Pirate, guérisseuse qui connaît tous les secrets des plantes et du désenvoûtement ? Lydia Duval, médecin psychiatre experte en cocktails médicamenteux ? La jeune femme s'interroge, au fil d'une aventure où l'on croisera des escargots et des pigeons en appartement, un skate qui sillonne la ville à toute vitesse, une sourate à traduire, deux femmes qui ont des problèmes de Blanches, une racine miraculeuse, deux frères prognathes... et les djinns qui hantent Penda et avec lesquels elle doit composer. Dans une langue hybride et teintée d'oralité, Seynabou Sonko parle d'élans de tendresse, de colères tues, et ne défend qu'un pouvoir, celui de l'imaginaire. Djinns nous dit que se trouver, c'est parcourir les chemins les plus improbables. Un roman définitivement pirate. Le Monde des livres. Explorant les abîmes et les apories du devenir dans son pays d'adoption, l'autrice renouvelle le fond et la forme du genre à travers une narration inventive et une écriture éminemment poétique. RFI. PRIX LITTERAIRE DE LA PORTE DOREE 2024