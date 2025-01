Feux dans la plaine

Retiré de l'armée après avoir perdu la femme qu'il aimait, Stanislas Kosinki a acheté un chalet et soixante hectares de maquis et de ravins, un lieu où personne ne viendrait troubler son besoin de silence. Son temps se partage désormais entre les travaux de réparation de sa maison, l'entretien d'un potager et l'observation des plantes et des animaux qui peuplent la montagne. Mais, un jour, il découvre qu'on a ouvert un chemin sur son terrain. Au même moment, une bergère s'installe dans une caravane à proximité avec un grand troupeau. Alors qu'un conflit larvé s'est noué avec des chasseurs qui empiètent sur son espace, Stan voit un soir débarquer chez lui un groupe d'hommes armés. Dans ce premier roman de haute intensité qui fait se rencontrer Giono et Rambo, Olivier Ciechelski nous emporte dans un territoire où la survie est une lutte de chaque instant. Un roman au souffle épique, qui entrelace le simple et le complexe, le profane et le sacré. Une puissante réflexion sur la fragilité des hommes et du monde. Jean-Rémi Barland, La Provence. Un conte philosophique halluciné... Noire pépite. Jérémy Bernède, Midi Libre.