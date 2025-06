Rue de Gibraltar

Il ressent un petit pincement au cœur. Ce n'est pas la première fois qu'en songeant à elle, il éprouve cette euphorie angoissée, désir et peur de la perdre en même temps.

Lola est une friche silencieuse, son oubli à lui. Elle aime les mots qu'il lui dit, cette enfance qu'il répare en elle sans savoir.

Maintenant il l'imagine et elle lui manque. Il sait qu'elle l'attend déjà et qu'elle rêve, mais il ne sait pas à quoi elle rêve.

Né à Paris, Patrick Chavardès a vécu à Champigny et fait des études de philosophie à Vincennes. Il a publié plusieurs ouvrages dans des genres différents (récits, nouvelles, poésie). Il écrit aussi des scénarios et des paroles de chanson. Il vit aujourd'hui entre la Bourgogne et Paris.