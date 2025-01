Les conditions idéales

"Dans mon nouveau collège, j'étais excellent, comme le sont les élèves qui portent des lunettes. Le niveau moyen était cependant faible et certains élèves très jaloux. Ils me demandaient des réponses sans politesse : "Eh, le nouveau, c'est quand Clovis, enculé ? " Ils m'étonnaient par leur ignorance. Alors je leur disais d'en faire plus, que c'était pas compliqué l'histoire de France. Rapidement j'ai donc pris des baffes". A dix ans, Skander atterrit à Courseine, en banlieue parisienne. L'Aide sociale à l'enfance lui a trouvé une famille d'accueil : la mystérieuse Madame Khadija. Là-bas, il comprend vite que sa passion pour le dictionnaire ou ses bons résultats scolaires ne l'aideront pas à s'intégrer. Entraîné par les jeunes du Grand Quartier, il parvient à faire de la rue son royaume, mais s'éloigne chaque jour davantage de son rêve de devenir quelqu'un...