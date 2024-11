Jason Bourne ( La Mémoire dans la peau ), rendu célèbre à l'écran par Matt Damon, doit retrouver une activiste russe anti-Poutine. Pourchassé par le FSB et traqué par un redoutable tueur de l'ombre connu sous le nom de code de Lennon, Bourne devra de nouveau sauver sa peau ! Grâce au romancier Brian Freeman, la série imaginée par Robert Ludlum connaît de nouveau le succès. " Freeman devait redonner vie à Jason Bourne. Mission accomplie ! " Booklist Il y a trois ans, Jason Bourne était en mission en Estonie avec sa partenaire et amante Nova. Leur objectif : exfiltrer un scientifique et activiste anti-Poutine venu de Saint-Pétersbourg. Mais les dés étaient pipés et ils ont échoué. Pourchassé par le FSB, l'homme a été assassiné par un tueur de l'ombre, connu sous le seul nom de Lennon. Toujours sous la menace de Treadstone, l'officine qui l'employait, Bourne est aujourd'hui à Londres pour une mission périlleuse, où il croise de nouveau la route d'agents russes, bien décidés à déstabiliser le monde occidental. Et aussi celle de Lennon, qui semble toujours avoir un coup d'avance sur lui, comme s'il détenait un secret du passé de Bourne. Passé qui resurgit de manière inattendue et pourrait bientôt tout faire exploser... " De l'action non-stop. Accrochez-vous bien à votre ceinture. " Book Reporter " Les fans de Jason Bourne en redemanderont à Freeman. " Publisher's Weekly