A l'occasion de la réouverture de Notre-Dame le 8 décembre 2024, Ken Follett a écrit une courte préface dans laquelle il revient sur ce terrible jour d'avril 2019, et la reconstruction d'une partie de l'édifice grâce à l'investiment, le talent et le dévouement des Français. Au lendemain de l'incendie survenu à Notre-Dame de Paris, Ken Follett raconte le lien qu'il entretient avec la cathédrale et revient sur son histoire dans un court récit illustré passionnant. Il a ainsi souhaité participer à l'élan national en France et prendre la parole. Dans ce texte historique, l'auteur des Piliers de la terre nous raconte l'émotion qui l'a étreint lorsqu'il a reçu l'appel d'une amie lui annonçant la nouvelle, les jours qui ont suivi et l'ont amené à l'écriture de ce livre, avant de revenir sur les temps forts qu'a connu Notre-Dame, de sa construction à l'influence qu'elle a exercée sur Victor Hugo, et lui-même.