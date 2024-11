Enfer et contre toutes Tome 2

Dans Enfer et contre toutes, Akane Torikai dresse avec humour et cynisme le portrait de trois femmes modernes. Pourtant, elle livre aussi une oeuvre étonnamment lumineuse, qui pourrait bien vous surprendre ! Vivant désormais ensemble, Kana, Nao et Yûri partagent un quotidien fait d'entraide et de discussions à bâtons rompus. Malgré l'exigence de perfection qui pèse sur les mères célibataires, Kana s'est rapprochée de son ostéopathe . Avec ses colocataires, elle déplore le traitement inégalitaire entre hommes et femmes, ainsi que la pression de la société à se mettre en couple. Pourtant, en amour comme dans la vie, le modèle unique n'existe pas !