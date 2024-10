Vers la guerre ?

Une analyse sans concession de la place de la France sur l'échiquier géopolitique mondial par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Terrorisme, prolifération nucléaire, compétition débridée entre les Etats, réémergence d'une logique de blocs, guerre aux portes de l'Europe, routes maritimes contestées, militarisation de l'espace, depuis quelques années, les crises régionales et internationales se cumulent à un rythme inquiétant. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, notre sécurité collective n'a été à ce point remise en question. Le moment que nous vivons, loin de constituer une simple parenthèse, est le signe d'une rupture stratégique profonde. Dans un monde complexe où nos repères géopolitiques ont brutalement évolué, nos concitoyens pressentent instinctivement le danger. Sommes-nous préparés à l'affronter ? Quelles sont nos capacités militaires et industrielles ? A quoi sert l'argent public investi dans notre défense nationale ? Notre société est-elle prête à faire les sacrifices nécessaires pour assurer son réarmement ? Que pouvons-nous attendre de nos alliés ? Quels scénarios devons-nous redouter ? D'où viennent précisément les menaces ? Des questions vitales auxquelles Sébastien Lecornu, nommé ministre des Armées en 2022 par Emmanuel Macron, apporte ici des réponses stratégiques, matérielles, morales et politiques, en se référant au modèle gaullien, magistralement mis en oeuvre et incarné par Pierre Messmer, pour nous projeter dans l'avenir.