Et si le sentiment de prise de décision n'était qu'un leurre et que tout résidait dans la pensée, le désir et l'émotion qui s'y rattachent ? Dans ce cas, à quoi bon s'embarrasser des faits ? Pour vous raconter mon histoire, j'ai choisi d'évincer Clara Morgane. Ce roman est une projection de ce qu'aurait pu être ma vie sans elle. Car le destin fait son oeuvre en nous menant toujours là où, finalement, nous sommes censés être.