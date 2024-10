Mon cahier d'exercices CE1/CE2 est un ouvrage pédagogique innovant, élaboré dans l'esprit de l'approche par compétences, visant à consolider et enrichir les savoirs des élèves du cycle élémentaire. Conçu pour compléter et enrichir les leçons en classe, ce manuel est votre allié pour une année scolaire réussie, offrant une panoplie d'exercices diversifiés couvrant le français, les mathématiques, la découverte du monde, le développement durable, et les arts plastiques. Enrichi de jeux éducatifs tels que des devinettes et des mots croisés, et accompagné de solutions détaillées, il vise à stimuler la curiosité et le plaisir d'apprendre chez l'élève. Ce manuel met l'élève au coeur de la démarche éducative, avec l'objectif ultime de favoriser la réussite de chacun.