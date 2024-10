Sans savoir où la luge s'arrêtera

De septembre 2021 à juillet 2023, Bernard Chambaz a vécu aux côtés de sa femme, Anne, l'épreuve et le combat de la maladie. Il scrute au plus près l'élan vital d'une histoire qui l'unit à son " amoureuse " et dresse le portrait d'une femme magnifique. On y retrouve leur goût pour les voyages, le mouvement du monde et la merveilleuse routine du quotidien, mais aussi la permanence du deuil de leur fils Martin, il y a trente ans. Bernard Chambaz compose un livre de vie, le livre de toute une vie à deux. Il raconte, par brisées et par envolées, les deux dernières années d'une grande histoire d'amour.